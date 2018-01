Il Rimini allunga con un altro 1-0: Pianese stesa da Viti

Nel finale un cross sbagliato dell'esterno si trasforma nell'eurogol che vale il +6 sul Fiorenzuola, fermato dal Tuttocuoio. Ora il match-verità col Forlì.

Contro una Pianese ordinata e coraggiosa il Rimini pompa sulle fasce e sforna una marea di pessimi cross, uno dei quali, firmato Viti, si trasforma in perla e vale l’1-0. 6° successo di misura su 7 partite per Righetti, che sale a +6 sul Fiorenzuola. E resta a +10 dall'arrembante Forlì, che domenica lo aspetta al Morgagni per un match che si preannuncia decisivo.



La capolista gioca male e davanti fatica molto, con Buonaventura a secco ormai da 8 gare: in avvio ci prova intervenendo di tacco su tiro di Arlotti, senza però sorprendere Wroblewski. E nel bene e nel male è proprio il portiere polacco, apparso spesso spaesato, uno dei protagonisti: prima regala palla ad Arlotti, che prova senza fortuna a beffarlo dalla distanza, poi esce fin quasi al vertice sinistro per murare il tentativo di Guiebre, partito a sinistra come suo solito. Il duo Fapperdue-Capone fa buona guardia al centro e il Rimini, per far male, deve allargarsi sulle fasce. Qui Guiebre lavora un pallone che Arlotti crossa per Simoncelli, il cui colpo di testa a botta sicura finisce sulla schiena di Gagliardi.



Nel finale di frazione si sveglia anche la Pianese: sugli sviluppi di una punizione Fapperdue pesca Ferri libero davanti a Scotti, perfetto nell'alzargli in corner l'inzuccata. Al giro dopo invece è Golfo, tra i più attivi dei suoi, a sparare appena sopra la traversa dopo aver zigzagato fino al limite. Ambrosini si fa male a un piede e a inizio ripresa lascia il posto a Traini, che ci mette 1’ a beccarsi il giallo che gli farà saltare Forlì.



Intanto è ancora Pianese: Golfo si libera di Romagnoli per poi calciargli addosso,

il pallone finisce a Ferri che liscia il colpo al volo. Quindi traversone di Marghi sempre a cercare Golfo, di nuovo Romagnoli è attento e manda in angolo.



Il Rimini inizia a scuotersi con le folate di Guiebre, che gioca da solo ma almeno gioca, a differenza degli altri. Sua la botta da fuori che spacca la traversa e rimbalza in rete, qui però non c'è la goal line technology e l'arbitro lo vede fuori. Buonaventura prova a gettarsi sul rimbalzo, venendo anticipato dal guizzo di Wroblewski.



Brighi incorna appena a lato su corner di Righini e le speranze cominciano a scemare, visto i ritmi sempre meno frenetici. Poi, all'85°, l’ennesimo strappo di Guiebre porta a un cross fuori misura, sul quale l’unico a crederci è Viti; l’esterno prova il controcross e sbaglia mira a sua volta, a differenza del compagno però trova una traiettoria che inganna Wroblewski per l’eurogol che vale tre punti e allungo.



RM