Serie C Girone B: il Bassano travolge la squadra di Cavasin



Debutto triste per il neo presidente del Santarcangelo Mestrovic

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Bassano non tarda a far capire al nuovo ambizioso Sangtarcangelo che c'è ancora lavoro e tanto per ambire ai play off chiesti dal nuovo Presidente il croato Mestrovic. Proia mette Stevanin davanti a Bastianoni, non scatta il fuorigioco ma non è tremendo nemmeno il sinistro del numero 24 a tu per tu con il portiere. C'è solo il Bassano altra impostazione di Stevanin a sinistra, chiude con difficoltà la difesa di Cavasin già alle corde. Minuto 11. Razzitti e Proia ricordano i gemelli Derrick, in due in rovesciata coordinati sullo stesso pallone, è Proia a colpire per un goal da antologia. Continua ad imperversare la squadra giallorossa, Razzitti davanti a Bastianoni, evidentemente a quelli di Colella riescono meglio i goal impossibili. Brutto infortunio per Bianchi, al quale vanno i più grandi auguri pronta guarigione al suo posto Zonta. Il nuovo entrato si presenta subito con un cross preciso per Minesso, colpo di testa da zero metri fuori.Alla prima occasione il Santarcangelo pareggia. Schema su punizione per la squadra di Cavasin: punizione profonda di Dalla Bona per Piccioni che controlla e fredda Grandi da due passi. Il pareggio non dura molto perchè il Bassano dimostra di avere più verve: Zonta sradica un pallone dai piedi di Dalla Bona, chiede ed ottiene triangolo da Venitucci e con un radente preciso batte Bastianoni. Ripresa meglio il Santarcangelo che va vicino al goal in un paio di circostanze. Sulla prima punizione di Dalla Bona che per poco non favorisce il tap-in di Lesjak. Poi Doppia opportunità per gli ospiti: prima Zabec si vede respingere la conclusione da un difensore, poi Capellini calcia centralmente. Di là: Altro schema su punizione di Venitucci per il Bassano che favorisce il pallonetto in rovesciata di Pasini con Bastianoni bravo a togliere il pallone dal sette. Il Bassano preme le azioni passano tutte dallo scatenato Zonta, in questo caso ancora bravo Bastianoni in uscita. Il sigillo definitivo quando il Diagonale di Razzitti i stampa sul palo, Minesso controlla, salta un avversario e con il mancino piazza il pallone sul secondo palo. Altre occasioni per il Bassano ma la lezione sarebbe stata troppo pesante. A Bassano, Bassano batte Santarcangelo 3-1



L.G