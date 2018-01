Serie D Girone F: il San Marino schianta la Vis Pesaro

Altra doppietta per Lorenzo Cinque che raggiunge la doppia cifra

Riolfo schiera in campo due grandi ex Olcese e Buonocunto parte dalla panchina Baldazzi. Ritmi altissimi fin dalle prime battute Cruz di testa non fa male per questione di centimetri. Vis in pressione Bugaro è costretto ad intervenire scomposto su Rodolfi. Minuto 15 perde un brutto pallone in uscita la difesa pesarese, Bugaro ruba e parte per mettere in mezzo un pallone sul quale è un autentico rapace da area di rigore Lorenzo Cinque che va a mettere la palla sotto all’incrocio dei pali. Esce Cevoli il centrale della nazionale sammarinese ha un problema ad un polpaccio, Mingucci al suo posto. Ceccarelli si alza per spedire in mezzo un pallone che trova ancora Cinque all’appuntamento, tutto resta immutato. Di là un azione insistita porta Ivan Buonocunto alla conclusione Fall è battuto, Ceccarelli sulla linea tiene il Titano sopra. Il San Marino ha forza, intensità e rapidità di manovra. Ceccarelli azione individuale, Marfella gli strozza l’urlo in gola. Si chiude un primo tempo di qualità con Carta su punizione Fall alla respinta.



Ripresa non cala il ritmo la Vis ci prova con iniziative personali ma di fronte trova sempre un San Marino messo benissimo in campo e che non da mai segni di sofferenza. E così nel momento di maggior pressione biancorossa, il Titano piazza la mina che fa saltare i progetti di rimonta. Ceccarelli per il solito indemoniato Lorenzo Cinque, il centroavanti attende l’uscita di Marfella e lo supera con il filtrante preciso. Goal regolare, goal che porta Cinque in doppia cifra. La Vis si spegne e nel finale lo scatenato Cinque colpisce anche una traversa clamorosa, sarebbe stata una tripletta da urlo. Terza vittoria in trasferta consecutiva per Medri. 10 punti sui 12 a disposizione per un San Marino letteralmente trasformato dalla sua cura Allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, San Marino batte Vis Pesaro 2-0





L.G