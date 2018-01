Coppa Italia: Atalanta-Juventus 0-1

La Juventus batte 1-0 l'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia e mette un piede in finale. A Bergamo il match è deciso da un gol di Gonzalo Higuain dopo appena 3'. La Dea ha la più grossa occasione per pareggiare al 25', dopo che Mariani con l'ausilio del Var fischia un rigore per un fallo di mano di Benatia. Buffon, al rientro dopo due mesi, si distende sulla sua sinistra e para il tiro del Papu. Il ritorno a fine febbraio.