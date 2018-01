Fsgc: addio ad Azeglio Vicini, sammarinese d’adozione





La Federcalcio sammarinese ricorda Il Ct e con 'grande affetto e profonda commozione, si stringe attorno alla famiglia Vicini per la perdita di Azeglio, indimenticato Commissario Tecnico della Nazionale Italiana nella sfortunata – per quanto coinvolgente ed appassionante – cavalcata nei Mondiali del 1990, quelli di casa per lui ed un po’ anche per tutti noi". Il primo contatto - scrive Fsgc - è "datato 14 settembre 1998 quando – su invito dell’allora Presidente Giorgio Crescentini – incontrò gli allenatori biancoazzurri, coinvolgendoli in un’appassionata e coinvolgente discussione che ha spaziato su ogni aspetto che potesse interessare un allenatore durante – ma non solo – un incontro, lui che – al tempo – ricopriva l’incarico di Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori".

Seguita da una seconda collaborazione, "maggiormente fattiva e più strutturata, quando Vicini assunse il ruolo di Consulente Tecnico della Nazionale di San Marino nel biennio 2008-2010"