Si spegne Azeglio Vicini: C.T. delle notti magiche

Avrebbe compiuto 85 anni a marzo. È stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90 ed è rimasto ct fino al 1991 prima di lasciare la Nazionale ad Arrigo Sacchi.



Dicono terra di motori, la Romagna, perchè di allenatori no? 3 addirittura 3 sono stati i romagnoli C.T Azzurri: Edmondo Fabbri, Arrigo Sacchi e Azeglio Vicini nato a Cesena il 20 marzo 1933. Entra nel settore tecnico della Nazionale nel 1968, nel 1975 diventa C.T Under 23. L'anno successivo ecco l'Under 21 incarico che porterà avanti per ben dieci anni, punta dell'iceberg i maledetti rigori di Italia – Spagna, Europei di categoria 1986. I maledetti saranno ricorrenti. Il passaggio di consegne Bearzot -Vicini è un percorso naturale. Due uomini diversi, uniti dallo stesso stile. Amava il contatto col pubblico, giornalisti, e tv. Il suo calcio era già rivoluzionario, fu lui il primo a cercare il risultato attraverso il gioco, quel risultato che ha solo sfiorato. Era un galantuomo, un romagnolo che sapeva governare le esuberanze con l’eleganza del signore. Conduce gli azzurri agli europei del 1988 in Germania, giungendo fino alla semifinale. Poi Italia 90. Le notti magiche. L'Italia degli occhi spiritati di Totò Schillaci, delle serpentine di Roberto Baggio, e di quell'uscita di Walter Zenga, macchia di una straordinaria carriera, costata il goal di Claudio Caniggia, e delle tante polemiche. Perchè l'Italia a Napoli contro l'Argentina di Maradona? Anche se i napoletani hanno sempre rifiutato l'accusa di aver tradito l'Italia per il “Pibe de Oro”. Il terzo posto di Italia 90 non viene preso come un risultato negativo nel complesso, Azeglio Vicini viene confermato per altri due anni. Fatale la mancata qualificazione agli Europei del 1992. C.T fino all'ottobre 1991 viene sostituito da Arrigo Sacchi. Cesena e Udinese sono le ultime due squadre da lui allenate, prima di assumere la presidenza dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ha ricoperto per lungo tempo la carica di Presidente del Settore tecnico della FIGC. Risiedeva a Brescia dal 1963 con la moglie Ines “la “Commissaria” aveva 3 figli: Ofelia, Manlio e Gianluca. E un sogno che ci teniamo stretti.