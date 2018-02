Mercato: nell'ultimo giorno diversi movimenti nel girone B della serie C, tra le più attive, la capolista Padova

Nonostante il primo posto in classifica e otto punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, il Padova è la squadra più attiva sul mercato di gennaio e si porta a casa ben cinque nuovi calciatori.

Gia detto di Gliozzi, Sarno e Bellemo, gli ultimi due arrivi sono quelli di Vittorio Fabris, centrocampista del Venezia e Eric Lanini, attaccante di proprietà della Juventus.

La Sambenedettese accontenta le richieste di Capuano che chiedeva un attaccante e si assicura l'ex punta di Modena e Cittadella, Francesco Stanco.

Un nuovo attaccante per il Renate di Roberto Cevoli. Si tratta di Jacopo Ferri, 23 anni, scuola Roma, nella prima parte del campionato al Piacenza.

Attivissimo il Teramo che ha prelevato l'attaccante Panico dal Genoa e il difensore Cretella dal Gavorrano. Ceduto ai toscani, l'attaccante Riccardo Barbuti.

Gli abbruzzesi hanno poi perfezionato lo scambio di portieri con il Monopoli, Bifulco alla corte di Palladini mentre Lewandowski si trasferisce ai pugliesi.

Il Ravenna ha chiuso il mercato con l'arrivo dalla Juve Stabia, dell'esterno offensivo Tommaso Costantini. Saltato invece il trasferimento dell'attaccante Maistrello al Santarcangelo. A proposito di punte, c'è un nuovo attaccante per il Gubbio. Si tratta di Daniele Bazzoffia che arriva dal Pro Piacenza. Movimenti anche in casa Fermana. I marchigiani si sono assicurati il centrocampista Matteo Rossetti, 20 anni, scuola Torino, nella prima parte della stagione all'Alessandria.