Gubbio-AlbinoLeffe 2-2

Gli umbri vanno in vantaggio, vengono ribaltati e infine trovano il pari con Paolelli

Gubbio e AlbinoLeffe si dividono occasioni, gol segnati e gol mangiati, e il pareggio che ne esce, tutto sommato, ci sta. Un 2-2 che allunga il periodo di magra di entrambe: gli umbri non conoscono vittoria da cinque gare, i seriani, negli ultimi otto turni, ne hanno ottenuta una sola.



Tanti i pasticci difensivi a cominciare dai primi minuti: Kalombo e Burzigotti vanno in bambola sulla pressione di Kouko e Montella, quest'ultimo arriva davanti a Volpe e si limita ad appoggiargli il pallone. Decisamente più efficace il bomber rossoblu Marchi: ricevuta la sponda di Casiraghi, l'attaccante s'invola, arriva al limite e incrocia il rasoterra che sblocca l'incontro, per il suo 9° centro in campionato. Le ripartenze del Gubbio spaccano in due l'Albino e al giro dopo è Casiraghi a farsi mezzo campo di corsa: l'apertura a destra per Malaccari è ottima, il destro del centrocampista invece è pessimo.



In questa fase molto meglio i padroni di casa. Kalombo lancia, Casiraghi scambia con Valagussa e, complice l'intervento morbido di Gavazzi, parte verso Coser, che lo anticipa uscendo di piede; Zaffagnini non riesce ad allontanare e ancora Valagussa ricicla per il destro di prima di Marchi, spentosi sull'esterno della rete. Dall'altra parte è Piccinni ad addormentarsi su Montella, che allunga su Paolelli e infine calcia appena alto.



Ma all'Albino basta cambiare campo per impattarla: al 2° della ripresa Gonzi scodella in area su punizione, Piccinni ci dà di testa e la mette precisa per la stoccata del pari di Nichetti. Non paghi, i ragazzi di Alvini sorpassano: Montella fugge per vie centrali e appoggia ad Agnello, il cui mezzo scavetto rimbalza sul palo, sulla traversa e in rete. C'è anche un tocco di Kouko, tocco che i rossoblu vorrebbero con la mano: per l'arbitro però il pallone era già entrato, perciò il gol è di Agnello ed è buono. A rimettere in pari il tutto ci vogliono 10' e un angolo di Bergamini: Nichetti guarda solo il pallone e non s'accorge dell'arrivo di Paolelli, che lo sovrasta nello stacco e inzucca a palombella, per l'ultima rete del match.



RM