Con Capellupo è un altro Rimini: 4-0 al Sasso Marconi

Con l'arrivo del centrocampista i biancorossi giocano bene, creano tanto e, dopo aver rischiato il pari, dilagano. E guadagnano altri due punti sul secondo posto.

Il Rimini vince e con Righetti non è una novità, per la prima volta però non lo fa di misura ma con un poker, corredato da due legni. Schiantato 4-0 il Sasso Marconi, che per quanto modesto e privo di un titolare per reparto non subiva gol da quattro gare.



Al 2° la punizione di Dall’Ara respinta da Scotti illude che possa esserci partita, ma così non sarà. L'innesto a centrocampo di Capellupo, già decisivo contro il Forlì, ha letteralmente trasformato i biancorossi, il cui gioco ora è degno di una capolista. Guiebre intercetta un passaggio e, aiutato da Buonaventura, innesca una confusa azione d'area, risolta da un debole tiro di Arlotti bloccato da Monari. Di tutt'altro spessore il tuffo del portierino sulla conclusione dal limite di Buonaventura, uscita a un niente dal palo. Stessa situazione, e stesso esito, anche sul tentativo di Guiebre, per degli innumerevoli angoli conquistati dai biancorossi.



Il Sasso davanti è parecchio spento e anche dietro va spesso in affanno. Come quando Bacchiocchi perde palla su Montanari: Arlotti può triangolare con Buonaventura e calciare su Monari, la cui papera vale il vantaggio biancorosso. L'estremo ospite si riscatta poco dopo, fermando a mano aperta lo spunto di Capellupo. Che sul corner che segue pennella per Brighi, il cui colpo di testa è svirgolato ma finisce comunque sul palo. L’indiavolato Capellupo dispensa assist a tutti: sul successivo Romagnoli non ci arriva e Petti impatta male da due passi, Minelli spazza in angolo e si va alla ripresa. Aperta dai guizzi di Guiebre, che si accentra, entra in area e calcia appena a lato, e Arlotti, che parte a sinistra e libera nel box Capellupo, fermato dalla traversa.



Il Rimini non la chiude e il Sasso quasi la impatta: sul pallone allontanato da Longhi, Barranca scappa in odor di fuorigioco, arriva davanti a Scotti ma poi spara sul portiere, che riesce a respingere. Passata la paura, i biancorossi accelerano e ammazzano il match coi due innesti di gennaio: Capellupo ci mette l’angolo, Romagnoli il colpo al volo del raddoppio. I corner del centrocampista sono inviti a nozze che Brighi pirma e Petti poi non riescono a capitalizzare di testa. E al tris allora ci pensa l’ex Bacchiocchi, goffo nel deviare nella sua porta dopo la spizzata di Traini. Manca solo il sigillo di Buonaventura, che scatta su lancio di Petti, tiene a distanza Zinani e incrocia per il suo 12° gol. Il Rimini di Righetti si mantiene imbattuto e allunga sul Fiorenzuola, ora secondo a -9 insieme a Villabiagio e Imolese.



RM