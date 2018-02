Serie D Girone F: il San Marino formato trasferta è micidiale. Quarta vittoria consecutiva

12 punti su 12 per Medri in trasferta. Dopo San Nicolò, Vastese e Vis Pesaro cade anche la Sangiustese. Primo goal per Christian Longobardi, il centroavanti realizza su calcio di rigore. Raddoppio di Di Maio su azione susseguente a calcio d'angolo e solito puntuale colpo di testa di del centrale difensivo del San Marino. Per la sangiustese accorcia Cheddira. San Marino sale a 34 a - 3 dalla prima piazza play off occupata dal Castefidardo con 37 punti