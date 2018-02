La Pianese espugna il Morgagni: Forlì ko 3-2

La decidono Ferri - doppietta sul filo del fuorigioco - e Golfo, autore di due assist e un gol. Galletti furiosi con l'arbitro.

È l'immaginaria linea del fuorigioco a far da confine tra la gioia della Pianese e la rabbia del Forlì, caduto per 3-2 nel suo Morgagni dopo 8 turni utili. I toscani allungano sui playout con una partita di acuti e scatti sul filo dell'offside, che portano ai due contestatissimi gol di Ferri. Grande protagonista insieme a Golfo, autore di due assist e un gol.



Forlì costantemente di rincorsa nonostante abbia quasi sempre in mano il gioco, fin da subito: Wroblewski a vuoto sul cross di Ferri Marini, Felici inzucca a porta aperta ma non inquadra. L'estremo polacco va molto meglio nelle uscite arrembanti, come quando arriva fin quasi al limite per fermare la fuga di Speziale. Seguono 10' di soli ospiti, che passano quando Golfo, lanciato da Simeoni, si lavora Marini e arma il tocco da due passi di Ferri: il Morgagni invoca l’offside ma invano, e la Pianese è, giustamente, avanti. Passata la sfuriata il Forlì si ridesta: Speziale riceve da Ferri Marini, ringrazia per il liscio e gira rasoterra, mandando appena a lato. E al giro dopo scatta su verticale di Baldinini, Wroblewski lo travolge in uscita e ci guadagna pure un fallo. A sinistra Ferri Marini fa impazzire Mannarini, infatti il pari arriva da lì: l’ex Gubbio riceve da Felici, si fuma il terzino e la mette sul palo opposto per il suo 13° gol, il 9° nelle ultime 9.



Nell'occasione rivedibile Wroblewski, che invece si conferma bravo nelle uscite di piede quando Speziale scarica di tacco a Ferri Marini e va a riceverne il lancio. Ora il Forlì fa da padrone, a un soffio dal riposo però ecco il suicidio: Cavallari regala palla a Catanese, ne deriva un'imbucata in area per Golfo che controlla alla grande e insacca il suo 12° centro, arrivato dopo 6 partite di magra.



Al rientro Benuzzi toglie Croci e Maioli (due difensori) per gli offensivi Rrapaj e Boilini, col primo che ispira il poco fortunato bolide del secondo. Chi invece la porta la trova sempre è Ferri Marini, Wroblewski gli alza in angolo la punizione. C’è solo una squadra in campo e l’uomo in più, ora è Felici, che ci prova dalla distanza mandando appena alto. E ci riprova con una punizione da posizione defilata che lui ha l’ardire di calciare in porta, trovando la testa di Bernardini e il secondo pari di giornata.



I galletti continuano a spingere ma non pungono più, e la X sembra già scritta. Invece, dal nulla, Golfo va via a Rrapaj con uno strappo dei suoi e offre a Ferri la stoccata della vittoria, così il Forlì può solo schiumare per un altro fuorigioco solo invocato, e che sembra non esserci.



Danele Ferri (attaccante Pianese) - Francesco Golfo (attaccante Pianese)