San Marino - Monticelli 0-0

Continua il digiuno da vittorie in casa per il San Marino

Nulla da fare continua l'inspiegabile metamorfosi. Il San Marino devastante in trasferta si incarta sul suo campo dove la vittoria manca dal 19 novembre l'1-0 sulla Recanatese. Al Monticelli basta sistemarsi bene sul terreno del San Marino Stadium e con il minimo sforzo arriva un buon risultato, considerando che stiamo parlando di una formazione che lotta per non retrocedere. Frizzanti i Titani solo nei primi 20 minuti, poi solo tanta confusione. Alessandro Conti taglia un cross che chiede solo di essere corretto a rete, Andrea Gadda non ci arriva. Aloisi figlio

d'arte, tiro-cross, Fall deve fare quel passo che gli permette di non rischiare. Si vive di fiammate Christian Longobardi non ha ancora il guizzo e non riesce a districarsi meglio di così. Il regolamento non prevede, come accade nei campettini di periferia che ogni 3 calcio d'angolo ti concedono il goal. Pensate, il San Marino ne colleziona addirittura 10 nei primi 20 minuti, senza sfruttare la palla inattiva; su queste soluzioni Medri e il suo staff tecnico devono lavorare di più.

Poco dopo la mezz'ora Mucci impegna Fall. Ancora bene Alessandro Conti per Longobardi colpo di testa che non fa spellare le mani. Al terzo minuto di recupero del primo tempo Aloisi per Galli colpo di tacco e goal, sarebbe stata una rete meraviglia, tutto vanificato dall'assistente che lo pesca in posizione irregolare.

Nella ripresa i cambi di Medri 5, e quelli di Stallone 3, non cambiano la sostanza, anzi. Il San Marino va decisamente in confusione, non crea più nulla ma non rischia neanche nulla. Risultato che non si sblocca. Per il Monticelli punto

di lusso, per il San Marino punto di rabbia. Al san Marino Stadium, San Marino – Monticelli 0-0





L.G





