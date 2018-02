Serie A: Inter ritrova la vittoria, la Roma sorpassa la Lazio

Nella 24ma giornata della Serie A di calcio l'Inter ritrova la vittoria superando 2-1 il Bologna, mentre la Roma batte 5-2 il Benevento con doppietta di Under e sorpassa la Lazio. Avanzano anche Sampdoria e Torino, che vincono 2-0 rispettivamente contro Verona e Udinese. Punti salvezza per il Genova, che batte 0-1 il Chievo. Sassuolo-Cagliari finisce 0-0. Serie B: stasera in campo il posticipo Palermo-Foggia. Champions: domani Juve-Tottenham.