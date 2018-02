Serie C: nel recupero alla 21^ il Sud Tirol batte il Pordenone 1-0. Esonerato Leonardo Colucci

Pordenone in discesa libera e Sud Tirol al quarto posto solitario con 34 punti. Ci prova Gyasi con il sinistro attento Mazzini. I bolzanini attaccano è la volta di Fink, sfera sopra la traversa. Pordenone non pervenuto e altra occasione per i padroni di casa, è sempre Gyasi a non trovare lo spunto vincente a pochi passi da Mazzini che lo chiude. Alla fiera delle occasioni sprecate si iscrive anche Costantino, il Sud Tirol non riesce a sbloccarla. Ancora Gyasi si libera e lascia partire un conclusione potente ma fuori bersaglio. Nonostante il volume di gioco e le occasioni il Sud Tirol la sblocca solo su rigore trattenuta di Formiconi su Erlic e penalty concesso dai padroni di casa. Costantino preciso nell'angolino e vantaggio Sud Tirol. Il Pordenone non da segni, squadra irriconoscibile, non si vede alcuna reazione, anzi Costantino potrebbe raddoppiare ma si incarta davanti a Mazzini. Continua il dominio totale della formazione di casa che va ripetutamente vicina al raddoppio, che trova anche nel finale con Erlic ma l'assistente annulla per un fallo di Cadellone sullo stesso Mazzini. Poi il triplice fischio finale che mette un punto anche all'avventura di Leonardo Colucci sulla panchina del Pordenone. Esonerato il tecnico dei ramarri, non si sa ancora il nome del sostituto. A Bolzano, Sud Tirol batte Pordenone 1-0