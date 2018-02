Champions: Real in rimonta, 3-1 al Psg

Il Real Madrid, nelle sere di Champions, veste l'abito migliore e torna a essere la solita “macchina da guerra”. Al Bernabeu gli uomini di Zidane vincono 3-1 in rimonta contro il Psg e ipotecano il passaggio ai quarti di finale. Ad andare in vantaggio i parigini che sbloccano il match al 33' con Rabiot. Il pareggio arriva allo scadere della prima frazione con un rigore realizzato da Ronaldo. Nell'occasione un ingenuo Lo Celso tocca la spalla di Kroos che si lascia un po' cadere.



Nella ripresa i francesi prendono un certo predominio e si fanno preferire per lunghi tratti. Sergio Ramos con un po' di braccio, comunque non distante dal corpo, nega a Rabiot la doppietta: per Rocchi è tutto regolare. Poi il tecnico del Real pesca il coniglio dal cappello inserendo Asensio, mentre Emery qualche minuto prima sostituisce Cavani per il ben più difensivo Meunier. Proprio dalla parte del belga, il talento spagnolo sfonda che un piacere e nel giro di 3 minuti serve a Ronaldo e Marcelo due deliziosi assist che valgono la remuntada. Il 6 marzo il ritorno a Parigi.