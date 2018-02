Europa League: Napoli, lazio e Atalanta ko, bene il Milan

Nell'andata dei sedicesimi d'Europa League, il Milan supera in trasferta il Ludogorets e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale. In Bulgaria finisce 3-0 per i rossoneri. Si complica invece il cammino del Napoli: gli azzurri di Sarri sono stati rimontati e battuti 1-3 al San Paolo dai tedeschi del Lipsia. Trasferta amara anche per la Lazio a Bucarest: la squadra di Inzaghi perde 1-0. Infine a Dortmund l'Atalanta perde 3-2 contro il Borussia al termine di una gara spettacolare e piena di emozioni con rete del vantaggio al 91esimo.