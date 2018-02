Il San Marino fa pokerissimo. Mai nella storia del club 5 vittorie consecutive in trasferta

A Fabriano Cerreto arriva il quinto successo esterno consecutivo per un San Marino a – 2 dai play off. Vantaggio firmato Luca Ceccarelli al 35' del primo tempo. Gioia durata un solo minuto, immediato pareggio della squadra di casa con Bambozzi. Nella ripresa al 6' il nuovo vantaggio firmato da Christian Longobardi. Chiude i giochi Umberto Nappello al 23'. Da segnalare due goal annullati entrambi per fuorigioco a Di Maio e Nappello e un rigore sbagliato da Longobardi



FABRIANO CERRETO

Monti, Fumanti, Girolamini, Sassaroli (34´st Fenati), Tafani, Ibojo, Cusimano (14´st Zepponi), Forò (14´st Marchionni), Zuppardo, Bambozzi, Pera Nullo (23´st Piergallini).

Panchina: Spitoni, Labriola, Conti, Baldini, Rasini

Allenatore: Monaco Francesco



SAN MARINO

Fall, Ceccarelli, Mingucci, Di Maio, Tamagnini, Gadda, Miglietta, Conti (44´st Ciurlanti), Bugaro, Longobardi (34´st Guidi), Nappello (48´st Zeqiri).

Panchina: Gregio Debona, Donini, Moretti, Cevoli, Bardeggia, Evaristi

Allenatore: Medri Filippo



Reti: 35´pt Ceccarelli (SM), 36´pt Bambozzi (FC), 6´st Longobardi (SM), 23´st Nappello (SM)