Amichevole: Rappr. San Marino U15 - Rappr U 15 Lega Pro 0-5

Sul campo del San Marino Stadium reso difficile dalla pioggia, l'Italia Lega pro Under 15 di Arrigoni batte i pari età sammarinesi allenati da Masolini per 5-0. Risultato largo ma troppo severo nei confronti della squadra della selezione del Titano



Sul San Marino Stadium piove, condizioni climatiche non ideali, ciò nonostante le due rappresentative hanno dato vita ad una buona partita che ha visto primeggiare lo strapotere fisico di un Italia, a giudizio di Daniele Arrigoni, tecnicamente e fisicamente superiore a tante viste negli ultimi anni. Il risultato non tarda a sbloccarsi, sono trascorsi tre giri di lancette quando Giovanni Fabrian (Padova) scarica dentro da pochi passi. San Marino mette in mostra una buona predisposizione tattica, buone individualità, ma subisce la superiorità fisica della rappresentativa di Daniele Arrigoni. Annullato per fuorigioco il goal di Vinciguerra (Sud Tirol). Si vede anche la squadra di Masolini, Shpendi si inserisce tra i centrali ma rimedia solo un angolo.

Sempre da pala inattiva la sfortunatissima carambola che costa il raddoppio. Dall'angolo pugni di Magnani, sfera sul volto di Marafioti (Prato), l'ultimo tocco a porta vuota è di Caia (Livorno). Italia sul 2-0. San Marino ha il merito di mantenere le distanze, non si disunisce è questo è già un gran bel punto di partenza per ragazzi del 2003. Bene Filippo Pasolini capace di far salire, tener palla e qualche volta affondare come in questa circostanza, quando costringe Paganelli (Reggiana) in uscita. Il primo tempo di 35 minuti si chiude con la giocata bellissima di Matteo Pecchia (Livorno) e altrettanto bella parata di Luca Magnani. Ripresa il tris arriva immediato è Nunziatini (Livorno) a sfruttare una respinta di Magnani e da fuori area centrare la porta per il terzo goal ospite.

E' sempre Filippo Pasolini il più pericoloso per San Marino, il suo traversone crea qualche apprensione. E' già un giocatore Francesco Nunziatini centrocampista del Livorno, sente la porta e va a raccogliere il corner del compagno con un tuffo di testa imprendibile per Magnani. Poker Italia.

Magnani si oppone così a Pecchia (Livorno) altro centrocampista esterno molto interessante. Nel finale la tripletta personale dell'ottimo Nunziatelli per la manita troppo severa dell'Italia su San Marino. Al San Marino Stadium, Rappresentativa Under 15 Lega Pro Italia batte Rappresentativa San Marino Under 15 5-0



Lorenzo Giardi