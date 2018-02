Sammaurese-Fiorenzuola 0-0

Al Macrelli, oltre ai gol, mancano pure le emozioni.

Al Macrelli si sfidano la prima e la terza difesa del Girone D e la partita che ne esce si allinea alla statistica. Sammaurese e Fiorenzuola non ingranano e tirano fuori uno 0-0 senza emozioni, che lascia invariati i rispettivi – e opposti – trend. I giallorossi hanno un solo ko nelle ultime 13 e raggiungono il Romagna Centro all'8° posto, sempre a -5 dai playoff. Gli emiliani invece continuano la striscia di non-vittorie iniziata col girone di ritorno e con la sconfitta interna col Rimini, che costò una vetta ora lontana 14 punti.



Nonostante il terreno pesante il pallone corre bene, eppure le occasioni latitano. Il primo tempo è tutto in due tentativi di Bosio: il centravanti ospite sciupa il servizio di Bouhali incrociando sul fondo da dentro l'area, mentre al giro dopo inzucca alto su cross di Mazzotti. Timidi segni di Fiorenzuola anche in avvio di ripresa: Bouhali manda di poco a lato dal limite e poi mette in area ancora per Bosio, che dopo essersi liberato di Lombardi calcia debolmente tra le braccia di Passaniti. La Sammaurese inizia e termina con la svirgolata di Santoni che diventa un assist per la girata di Jogan, D'Apolito controlla bene il palo e allunga in corner. Non c'è deviazione invece quando, nel recupero, Marra elude due avversari e spara dal limite senza inquadrare, chiudendo la partita.



RM