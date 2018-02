Europa League: il Milan pesca l'Arsenal. Meno complicato l'incontro della Lazio con la Dinamo Kiev

Guardando il tabellone è abbastanza chiaro che al Milan è toccata una delle teste di serie. Tra le possibili rivali dei rossoneri, forse solo Atletico Madrid e Borussia Dortmund sarebbero state avversarie più temibili dei Gunners. L'Arsenal di Wenger rappresenta un insidia imponente anche se l'ultimo Milan ha dimostrato di poter quanto meno rendere la vita difficile agli inglesi. Andata l'8 marzo a San Siro alle 19 ritorno il 15 a Londra ore 21.05. L'ultimo precedente tra le due risale agli ottavi di finale di Champions League 2011-2012 con super Milan a San Siro 4 -0, poi Arsenal vicinissima all'impresa con il 3-0 di Londra che estromise gli inglesi. E' andata sicuramente meglio alla Lazio. L'urna di Nyon ha riservato gli ucraini della Dinamo Kiev alla Lazio di Simone Inzaghi che giocherà in casa l'andata dell'ottavo di finale. Non si può parlare di sfida semplice, ma quanto meno alla portata di una Lazio in questa stagione concreta e alla ricerca di un posto in Champions League



Le altre:



Lipsia - Zenit San Pietroburgo



Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca



CSKA Mosca - Lione



Marsiglia- Athletic Bilbao



Sporting Lisbona-Viktoria Plzen



Borussia Dortmund-Salisburgo