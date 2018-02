Sospesi i campionati dall'Eccellenza alla Prima Categoria. Non si gioca nemmeno sul Titano

Rinviata al 7 marzo San Marino – Nerostellati, rinviata a data da destinarsi anche Castelvecchio-San Marino Academy

Le condizioni meteo generali hanno portato a prendere la decisione. La partita San Marino - Nerostellati in programma domenica 25 alle 14.30 è stata rinviata a mercoledi 7 marzo alla stessa ora.

La società del Titano ha accolto la richiesta della squadra ospite, nonostante il terreno del San Marino Stadium, ad oggi, sia agibile.

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto, inoltre, il rinvio di Pianese – Sassomarconi Serie D Girone D, la partita verrà recuperata giovedi 8 marzo alle ore 15. Nello stesso girone Sansepolcro – Lentigione è stata posticipata a lunedi 26 ore 14.30, mentre Castelvetro – Forlì si giocherà regolarmente domenica 25 ma a porte chiuse . Il 9 marzo verrà recuperato anche il quarto di finale di Coppa Italia tra Matelica e San Donato Tavarnelle. Il burian in arrivo e la neve copiosa in diverse zone, ha indotto a rinviare l'intera giornata di campionato Emilia Romagna di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Rinviata anche l'intera 18°giornata del campionato sammarinese. La Federazione Gioco Calcio non ha reso nota la data del recupero.