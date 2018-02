Il Rimini rallenta ancora: 0-0 con la Sammaurese

Al Neri è un derby senza emozioni e la capolista si vede rosicchiare altri due punti dall'Imolese, ora a -7.

La Sammaurese è maestra nel non creare e nel non lasciar creare e stavolta, nella sua rete di non gioco, ci casca il Rimini. Il derby del Neri è un bruttissimo 0-0, con la capolista che fa poco o niente per scardinare la miglior difesa del girone e incappa nella seconda X di fila. L'Imolese invece vince e rosicchia altri due punti, portandosi a -7 e rianimando la lotta promozione.



Neanche 1' e Louati manda in cielo dal limite dopo un pasticcio tra Capellupo e Petti, illudendo tutti che sarà una partita accesa. Invece sarà un susseguirsi di mezze occasioni, a partire da una punizione di Capellupo che attraversa tutto lo specchio, con Romagnoli che non riesce a intervenire. Si prosegue con Cicarevic che riceve a sinistra da Simoncelli, si accentra e calcia debolmente, Passaniti blocca facile. È proprio sull'out mancino che il Rimini si fa più pericoloso, soprattutto col frizzante Guiebre. Sull'imbucata di Capellupo, l'esterno s'avventa sul titubante Venturi e riesce a servire ancora Cicarevic, la cui battuta da appena dentro l'area è stile rugby. I biancorossi vorrebbero anche due rigori per un tocco di mano di Jogan e per una spinta di Pesaresi su Cicarevic: ci starebbero entrambi, soprattutto il secondo, l'arbitro lascia correre.



A Righetti manca la spinta di Capellupo e Buonaventura, entrambi acciaccati ma in campo: in avvio di ripresa il bomber riceve in area da Variola, Lombardi lo anticipa e Passaniti blocca. Ma c'è anche la Sammaurese: Louati aggira Romagnoli con l'aiuto di Santoni ed è libero in area, la sua incrociata però non è buona nemmeno come assist per Jogan ed esce lateralmente. Righetti vuole il poker di punte e mette Traini, però è ancora Cicarevic a farsi avanti: scambio con Arlotti e fucilata da appena dentro il box, l'esito è sempre lo stesso. Se Protti davanti avesse un bomber potrebbe pure vincerla, invece ha Jogan che inzucca fuori misura sia l'angolo di Scarponi che il cross di Tartabini. Stessa cosa per l'altro pennellone, Traini, che sull'invito di Cicarevic si fa murare da Venturi e poi stacca senza inquadrare su assist di Variola. E nel finale sciupa anche la miglior occasione di giornata: Montanari riceve l'imbucata di Arlotti e la mette sul primo palo, il colpo al volo da due passi dell'ex Folgore va sul fondo e sancisce il pari in bianco.



