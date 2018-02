Il Ravenna allunga sui playout: 1-0 al Pordenone sotto la neve

I giallorossi tornano a vincere dopo 6 turni di magra: decisiva una stoccata da fuori di Maistrello. Nel finale Nocciolini si divora il pari.

In un Benelli più bianco che verde il Ravenna si prende tre punti tutti insieme sette partite dopo l'ultima vittoria, ricacciando a -3 i playout. Basta una perla di Maistrello per battere 1-0 un volenteroso Pordenone, che nonostante le tante occasioni non riesce a dare continuità al sacco di Gubbio.



Piccoli morbido in area per Marzeglia che sarebbe solo davanti a Perilli, se solo riuscisse nello stop. Subito dopo un tiro rimpallato di Ciurria diventa un assist per Misuraca che ha tutto il tempo per prendere la mira e calciare sugli spalti. L'attivissimo Ciurria ci riprova a giro da lontanissimo, senza troppa fortuna però. L'inerzia sembra favorevole agli ospiti, invece, neanche 1' dopo, arriva il vantaggio romagnolo: Capitanio lancia da metà campo, Marzeglia va di sponda e Maistrello incrocia dal limite col mancino, mettendola lì dove Perilli può ben poco.



Può e riesce bene invece Venturi, la cui porta, dopo il cambio di campo, viene messa sotto attacco. Magnaghi lo impegna da fuori, lui vola e manda in corner. Al giro dopo Selleri controlla male e permette a Zammarini di innescare Ciurria, ne esce un cross sul palo lontano per Nocciolini intercettato dal sempre attento Venturi. Bravo anche nell'uscita bassa su Misuraca, messo in moto da uno slalom speciale dal solito Ciurria. Il Ravenna si ridesta quando Selleri pesca in area Cenci, murato sul più bello da Parodi. Sull'angolo che segue Marzeglia gira fuori misura dopo un probabile tocco di braccio di un compagno, il Pordenone si infuria per il mancato fischio.



All'83° invece è il Ravenna a protestare: Parodi si fa beffare da Broso e poi lo spintona nettamente, l'arbitro lascia correre. La neve oscura le righe ed è difficile dire se fosse rigore o punizione, di sicuro il fallo c'era. Tra le due proteste c'è la clamorosa occasione sciupata da Nocciolini, che svetta in libertà su azione d'angolo ma, da due passi, non inquadra. Così, mentre il Ravenna festeggia il colpo scaccia-crisi, il Pordenone prosegue nel trend che lo sta portando, pian piano, fuori dai playoff: da 10 partite a questa parte due soli successi, con tre ko nelle ultime quattro.



RM