Coppa Italia: Juventus – Milan la finale. Il 9 maggio verrà assegnato il trofeo

Lazio – Milan i rigori premiano la squadra di Gattuso. La Juventus raggiunge la quarta finale consecutiva battendo l'Atalanta con il rigore di Pjanic



Juventus – Milan il 9 maggio si ritroveranno di fronte in finale di Coppa Italia come già accaduto nel 2016 quando, sempre allo stadio ‘Olimpico’, la Juventus di Allegri ebbe la meglio sul Milan di Christian Brocchi, al termine di una gara molto equilibrata, grazie ad una rete di Álvaro Morata sul finire dei tempi supplementari. Poi rivincita Milan in Supercoppa Italia il 23 dicembre dello stesso anno. I rossoneri di Montella strapparono il trofeo ai calci di rigore. Il Milan non vince la Coppa Italia dal lontano 2003, quando ad oscurare un trofeo allora poco considerato, arrivò la vittoria in Champions League nella finale tutta italiana proprio contro i bianconeri. Juventus – Milan dunque, una sfida tra due delle società più titolate con DNA nettamente diversi: bianconeri inarrivabili in Italia, rossoneri incontenibili in Europa. Vecchie storie come quella di un'amicizia durata una decina d'anni tra le due società e interrotta dopo il goal non goal di Muntari era il 26 febbraio 2012. Oggi tutta un'altra storia da scrivere con una Juventus nettamente favorita: in campionato il distacco tra le due è abissale 21 punti, e la Juve ha anche una partita in meno quella con l'Atalanta che ufficialmente si recupererà il prossimo 14 marzo alle ore 18. E proprio contro i neroazzurri di Gasperini è arrivata la quarta finale consecutiva per una Juventus cinica e spietata e che ha avuto bisogno del rigorino per indirizzare definitivamente la qualificazione. Bella, intensa, colma di contenuti la sfida tra Lazio e Milan. 0-0 ai 120, ma uno 0 a 0 dal peso specifico notevole. Poi i rigori con dominio dei portieri all'inizio e aggiustamento delle conclusioni che hanno portato a decidere una sfida infinita ad oltranza. Romagnoli uno dei migliori spedisce un Milan, logico, razionale e gagliardo in finale di Coppa Italia. Grande merito va a Gattuso, capace semplicemente di mettere i giocatori dove devono stare e di dargli consapevolezza dei loro mezzi. Tutto qui, il calcio è una cosa seria e una cosa semplice. Juventus – Milan il 9 maggio finale di Coppa Italia.



L.G