Serie C: si apre con Triestina-Bassano e si chiude con Vicenza-Fermana

Girone B, nona giornata di ritorno

Spalmata su 4 giorni la nona giornata di ritorno di Serie C Girone B comincia questa sera ore 20.45 con Triestina – Bassano. Scontro play off tra due formazioni in salute in particolare la squadra di Colella in serie utile da ben 8 turni.



Domani 6 partite spalmate in soli due orari :16.30 e 18.30. La capolista Padova ospita il Teramo. Sulla carta una partita alla portata della squadra di Bisoli che vede il traguardo sempre più vicino. Un altro passo falso del Teramo potrebbe portare ad un altro scossone in panchina, a rischio la posizione di Palladini. Stesso orario per Sambenedettese – Renate. Il vulcanico Fedeli ha

rinnovato la fiducia ad Ezio Capuano dopo il blitz di Santarcangelo. Ma appare una fiducia a tempo, dovesse fallire ancora una volta al Riviera delle Palme, anche a Sambenedetto potrebbero esserci novità. Partita importante anche per il Renate di Roberto Cevoli, occorre immediatamente mettere un laccio emostatico all'emorragia di sconfitte consecutive, ben 4.

Alle 18.30 fari puntati su Fano – Gubbio. Un'eventuale vittoria granata rimetterebbe tutto in discussione in chiave play out, dove verrebbe risucchiato anche il Gubbio. Partita dal coefficiente di tensione sportiva altissimo. Le altre partite: FeralpiSalò – Ravenna, Pordenone – Albinoleffe e

Reggiana – Mestre. Lunedi monday night con Vicenza – Fermana



L.G