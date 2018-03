Champions: impresa Juventus, Wembley è bianconera

Tottenham in vantaggio con Son. Nella ripresa Higuain e Dybala ribaltono il risultato e portano i bianconeri ai quarti.

Nel tempio nel calcio vince la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri vince in rimonta contro il Tottenham. Un successo storico per i bianconeri e per il calcio italiano. La Juve ripartiva dal 2-2 maturato nella gara di andata a Torino. Un risultato che costringeva i bianconeri a vincere, o pareggiare con più di tre reti. In apertura Buffon salva i suoi. Al 39' gli Spurs passano in vantaggio: Barzagli salva su Kane ma il pallone torna sui piedi di Trippier, che serve l'assist d'oro per Son. Bravo e fortunato il giocatore del Tottenham che colpisce male la palla e manda fuori tempo Buffon, che scivola. Una rete pesantissima, che costringe la Juventus a segnare due reti.

Nella ripresa, Allegri cambia. Dai piedi di Liechtsteiner parte il cross che porta al pareggio: sponda di Khedira per Higuain che porta il risultato in parità. Dai piedi del Pipita l'assist per Dybala del 2-1. Il numero 10 bianconero entra in area e di sinistra segna il 2-1. Rimonta completa. La Juve tiene e al fischio finale festeggia la qualificazione ai quarti.



