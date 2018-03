Firenze saluta il suo Capitano

Il lutto di Firenze per l'ultimo saluto al suo capitano. Prima il passaggio del feretro davanti allo stadio Franchi, uno dei momenti più toccanti per una folla commossa, spinta dal ricordo e distrutta dal dolore. Poi l'arrivo nella basilica di Santa Croce che non poteva contenere tutte le persone arrivate sul posto e che hanno assistito alla cerimonia fuori dalla chiesa. Alla cerimonia erano presenti il ministro dello Sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, oltre alle delegazioni delle squadre. Tra queste l'Inter, rappresentata da Zanetti, il tecnico Spalletti, Ranocchia, Borja Valero e Vecino. Molto toccante l'arrivo della delegazione della Juventus, rappresentata da Chiellini, Barzagli, Buffon, Pjanic, De Sciglio e Allegri, arrivati direttamente da Londra e applauditi dalla folla.