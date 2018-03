Castori: "Finale in crescendo su un campo infame"

Serie B, Cesena-Carpi 0-0

Un altro pareggio per il Cesena che non è andato oltre lo 0-0 col Carpi.



Ai bianconeri non è bastata l'ultimo quarto d'ora di assedio alla porta avversaria. Il tecnico dei romagnoli, Fabrizio Castori, punta il dito contro il terreno di gioco in pessime condizioni e salva la prestazione dei suoi.