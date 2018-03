Inter-Napoli a reti inviolate, la Juve torna in testa

Il posticipo di serie A Inter-Napoli termina 0-0. Un pareggio che serve poco alla classifica delle due squadre con i nerazzurri che restano quinti (con il derby da recuperare) e i partenopei che dicono addio al primo posto finendo a -1 dalla Juve nuova capolista e con la possibilità di allungare con il recupero del match contro l'Atalanta. L'Inter fallisce il sorpasso alla Lazio, vede scappare la Roma e avvicinarsi il Milan.



Prima parte del match con il Napoli in continuo possesso della palla, ma l'Inter risulta tatticamente messa bene in campo e la fitta ragnatela partenopea è quasi sempre sterile. Le occasioni, di conseguenza, latitano per i primi 45 minuti. Anche nella seconda frazione i ritmi rimangono sostenuti. Solo Insigne risulta pericolosissimo con un pallonetto in area che risulta alto. Karamoh e Milik sono le mosse della disperazione di due allenatori che fino all'ultimo provano a vincerla, senza riuscirci.