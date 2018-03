Serie C: Teramo e Santarcangelo termina 0-0

Il Santarcangelo protesta per un goal annullato a Bussaglia. Nella ripresa poche occasioni a vincere è la paura.

Poteva essere la partita della svolta per entrambe. Il Teramo per dare seguito al blitz di Padova, il Santarcangelo per mettersi alle spalle il periodo più nero della stagione. Alla fine a prevalere sarà la paura e le due squadre si accontentano del classico brodino caldo. Sirignano in proiezione offensiva e sua la prima conclusione che termina larga. Meglio i gialloblu nelle battute iniziali, Semedo dalla distanza, Bifulco non benissimo, Skartalj non ne approfitta. Sempre Santarcangelo, Bussaglia di controbalzo blocca Bifulco. La formazione di Cavasin si fa preferire e realizza anche la rete: sull'angolo di Semedo, ponte di Sirignano, Bussaglia è in gioco e deposita in rete, l'arbitro annulla, e non è ben chiaro il motivo: l'unico indizio porta ad una piccola spinta di Sirignano sul diretto marcatore, ma il direttore di gara qui si è preso una grande responsabilità. Si resta sullo 0 a 0 . Esce per infortunio Skartalj. Si vede anche Bacio Terracino, blocca Bastianoni. Segnale di risveglio Teramo. Sandomenico con il calibro su punizione, traversa piena. Grande occasione per i padroni di casa, ottima la conclusione dell'esterno. Il Teramo ancora a un passo dal vantaggio. La punizione di Sandomenico, deviata dalla barriera, si trasforma in un assist per Graziano, che incorna indisturbato da centro area sfiorando il montante alla sinistra di Bastianoni. Ripresa c'è meno aggressività, le due squadre si accontentano occasioni non se ne vedono. Occorre arrivare al 74esimo per vedere Ventola scaricare un missile su punizione non lontano dalla traversa difesa da Bastianoni. E' l'ultimo sussulto. Le due squadre dovranno lottare fino alla fine per evitare i play out. A Teramo, Teramo- Santarcangelo 0-0



L.G