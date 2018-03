Cesena a Foggia per l'anticipo, Castori: "Partita ideale per noi, non snaturiamoci"

Per il match di domani il tecnico ha qualche assenza di troppo in attacco, dove sono disponibili solo Dalmonte, Moncini e Laribi. Jallow è squalificato, mentre Cacia non ci sarà per infortunio.

Ad aprire la 31esima giornata di Serie B sarà l'anticipo di domani sera tra Foggia e Cesena. Contro i pugliesi - usciti dalla zona playout con 5 vittorie in 7 partite - Castori dovrà fare i conti con le tante assenze. Soprattutto in attacco, dove oltre allo squalificato Jallow mancherà anche l'infortunato Cacia. Ciò nonostante l'allenatore bianconero dice: "è una partita adatta a noi, hanno un pubblico molto caloroso e questo ci aiuterà a stare concentrati. Non dovremo snaturarci". Pochi dubbi in attacco: "ci sono solo Moncini, Dalmonte e Laribi, considerando che noi giochiamo con due attaccanti è facile capire chi scenderà in campo".