Nazionale, Carlo Ancelotti prende tempo: "Ne parliamo a giugno"

Carlo Ancelotti prende tempo per decidere sul ruolo di ct della Nazionale. "Aspetteremo giugno". Oggi gli anticipi di Serie A, la Juventus tenta di portare a +7 il vantaggio sul Napoli in vetta alla classifica. In campo anche Udinese-Sassuolo.