Serie C: il Sudtirol passa a Vicenza

Nel finale di partita decide la sfida del Menti un gol del difensore Filippo Sgarbi.

Dopo quattro partite il Sudtirol torna a vincere, sul campo del Vicenza arriva un successo di misura firmata da Sgarbi nel finale di gara.



Partita equilibrata nella prima parte. Da segnalare dopo 35 minuti il bel gesto atletico di Comi. Sul cross dalla destra di Bianchi, Comi gira con una rovesciata, la palla tocca il braccio di Sgarbi. Il direttore di gara lascia proseguire, ci sono le proteste dei vicentini, qualche dubbio rimane, quando siamo al 35'. Dall'altra parte Gyasi ci prova dalla distanza, conclusione da dimenticare. Prima della fine di tempo il Vicenza sugli sviluppi di una punizione, all'intervallo è 0-0.



Nella ripresa prima occasione per il Vicenza sul cross di Bianchi, Comi tocca il pallone di testa, Offredi respinge. E' l'occasione più importante per i padroni di casa. La reazione del Sudtirol è in una conclusione da fuori che termina alta. Al 58', occasione per la squadra di Paolo Zanetti, con un tiro di Costantino che chiama in causa Alex Valentini.

Quattro minuti più tardi che occasione per il Vicenza. Sul cross di De Giorgio, Giacomelli spreca sotto misura mandando alto.



La partita resta in equilibrio. Dopo il buon momento del Vicenza, il Sudtirol torna a farsi pericoloso in area avversaria. A cinque minuti dal 90' gli ospiti passano con Filippo Sgarbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore del Sudtirol è il più veloce a intervenire sul pallone deviato da Crescenzi e superare Valentini. E' il gol da tre punti che decide l'anticipo e che permette al Sudltirol di tornare al successo. Il Vicenza prova l'ultimo assalto: punizione di De Giorgio, sulla quale sale anche il portiere Valentini, Offredi tocca direttamente in corner. La partita finisce qui vince il Sudtirol 1-0.



Elia Gorini