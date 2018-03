Serie D: San Marino ospita l'Agnonese. L'obiettivo è tornare a vincere al San Marino Stadium



Settimana complicata fino a mercoledi con le scorie del brutto match perso in casa con il Nerostellati ancora da smaltire, poi unico obiettivo in testa dei Titani è battere l'Agnonese per tornare a respirare aria play off, ma soprattutto per interrompere il digiuno di vittorie al San Marino Stadium. Invertire immediatamente la tendenza è l'ordine di Filippo Medri che può sorridere; l'infermeria è praticamente vuota. Torna in gruppo Lorenzo Cinque che partirà dalla panchina, ma soprattutto torna Roberto Di Maio al centro della difesa, assenza che si è sentita oltre misura domenica scorsa. Medri, non svela la formazione, ma potrebbero esserci cambiamenti sostanziali nell'undici titolare. Torna a San Marino Pino Di Meo. Il tecnico dell'Agnonese a San Marino nella seconda parte di stagione dello scorso anno, non sarà in panchina causa squalifica e non potrà parlare nel dopo partita. L'Olimpia Agnonese non ha mai vinto in trasferta. Ci sono a referto solo 4 pareggi, ed è normale che dando un'occhiata alle negative performance del San Marino davanti ai suoi tifosi, non è una obiettivo così proibitivo pensare alla posta piena. I molisani sono in piena lotta salvezza e non saliranno a San Marino per recitare la parte della vittima sacrificale.

Si gioca al San Marino Stadium inizio ore 14.30



Lorenzo Giardi