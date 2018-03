A Manchester debutta l'Italia di Di Biagio

Tanto per far capire che traghettatore fino a un certo punto, Di Biagio fa il CT E le sue scelte. Tecniche in chiave futura. Chiesa, Pellegrini, Cutrone e Cristante. Linea verde secondo le indicazioni del campionato. Appuntamento venerdi sera a Manchester contro l'Argentina e c'è da aspettarsi che accanto a non troppi senatori e alla grande chioccia Gigi Buffon ci sia spazio per il nuovo corso. Chiesa è qui, non si sente predestinato e ha una dedica speciale per Davide Astori. L'esplosione che ha portato Cutrone nel giro di una stagione appena da grande promessa a punto fermo del Milan oggi si tinge di azzurri sorrisi.