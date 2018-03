Serie C: il Renate impone il pari al Gubbio, Sudtirol di misura sul Teramo

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. Due le partite giocate nel pomeriggio. Pareggio per 2 a 2 tra Gubbio - Renate con doppio vantaggio per i padroni di casa, grazie ad una doppietta di Casiraghi e rimonta della squadra di Roberto Cevoli firmata da Lunetta e Di Gennaro. Vittoria in extremis per il Sudtirol che ha battuto il Teramo per 1 a 0 con gol di Sgarbi al 92esimo.