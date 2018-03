Serie C: il Bassano perde in casa, il Mestre torna alla vittoria

Gol lampo degli ospiti e tre reti annullate.

Occasione persa per il Bassano di rossicchiare qualche punto alla capolista Padova. Per i giallorossi arriva il secondo ko nel girone di ritorno, sempre in casa. Il Mestre passa 2-0.

La partita si sblocca alla prima azione. Passano appena 45 secondi e il Mestre è in vantaggio grazie alla rete di Fabbri. Gol lampo che mette subito in discesa la partita degli ospiti.

Il Bassano prova subito a reagire con Fabbro, conclusione potente, ma centrale, che il portiere para. I padroni di casa continuano a spingere e al 12' sfiorano di nuovo il pareggio. Ancora Fabbro, tocco sotto destinato a terminare in rete, Politti salva sulla linea. Il Bassano continua a creare e portare pericolo nell'area del Mestre. Arriva anche il pareggio al 34' con il colpo di testa di Diop, ferma tutto il direttore di gara, che annulla per fuorigioco. Sul cambio fronte rete annullata anche al Mestre a Spagnoli, che conclude due volte in porta, ma la bandierina dell'assistente era già alzata per rilevare la posizione di offside. La posizione di Spagnoli sembra regolare.

In chiusura di tempo, grande giocata di Spagnoli, l'attaccante del Mestre difende bene la palla e poi conclude in porta, risposta di Grandi che respinge.

In avvio di ripresa subito il Bassano, conclusione dopo 13 secondi il neo entrati Razzitti è pericoloso, palla fuori. Il Mestre raddoppia, ancora una volta gol annullato per fuorigioco, anche in questo caso ci sono molti dubbi. Si prosegue sull'1-0 per gli ospiti. Il 2-0 arriva al 67, al termine di una bella azione del Mestre finalizzata da Spagnoli. Ottimo l'assist di Beccaro entrato appena un minuto prima che libera il compagno che chiude virtualmente la sfida. Il Bassano ha il merito di non mollare mai e al 71' sfiora la rete con il colpo di testa di Minesso, il pallone esce di un nulla. Clamoroso il gol del 3-0 mancato dal Mestre, sul cross dalla destra, Martignago manda fuori. Il Bassano invece è sfortunato quando sul colpo di testa di Razziti, la traversa salva Favaro, che riesce a toccare la palla. Fa festa il Mestre, che s'impone 2-0 sul campo del Bassano.



Elia Gorini