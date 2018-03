Serie C: Padova e Feralpi pareggiano una partita colma di episodi nei primi 45 minuti

Nella ripresa le due squadre si sono accontentate del punto che avvicina entrambe ai rispettivi obiettivi. La B per il Padova i Play Off per la Feralpi

Poteva essere una seria candidata alla promozione, poi lungo il percorso si è un po' persa ed ora punta tutto sull'appendice play off. Stiamo parlando della FeralpiSalò tecnicamente una delle migliori squadre della categoria. Ed è proprio della Feralpi la prima chiamata in casa della capolista Padova: Guerra cerca l'angolo lontano ma non lo trova per questione di centimetri. Le grandi squadre spesso sono sornione, poi alla prima occasione colpiscono: Sarno su punizione, tocca Russo respinge Caglioni sulla testa di Guidone che ribadisce in rete. Chiesta una posizione irregolare che non c'è secondo la terna. Sblocca la squadra di Bisoli. Reazione Feralpi, immediata. Dettori, mezza rovesciata, Pulzetti si ripara ma non si può fare, il direttore di gara assegna la massima punizione. Simone Guerra non sbaglia e allunga in testa alla classifica marcatori. Gioca meglio la Feralpi, nel palleggio mette in crisi i biancoscudati, che reclamano un secondo rigore: Dettori bene in mezzo dove Belingheri si aggrappa a Ferretti, l'arbitro ben posizionato, va ampi cenni che si può proseguire. Continuano gli episodi in area, Guidone corregge in porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tutto vanificato dalla bandierina alzata dell'assistente. Nella ripresa tutto più soft, il pareggio per i rispettivi obiettivi sta bene ad entrambe. Il Padova ha un match in meno e la B sempre più vicina, la Feralpi è saldamente nei play off. A Padova, Padova- FeralpiSalò 1-1



L.G