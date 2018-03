Serie D Girone F: Campobasso - San Marino ultima chiamata play off

Serie D Girone F : dopo le due sconfitte consecutive il San Marino è chiamato a riscattarsi in trasferta dove, fino a questo momento, nella gestione Medri i risultati sono sempre arrivati. Domani l'avversario è il Campobasso



36 punti in classifica una partita da recuperare e 4 punti di penalizzazione. Tutto sommato stiamo parlando di una squadra, il Campobasso, che ha dei valori e che nonostante tutto può giocarsi ancora un posto nei play off, considerando la partita in meno.

Quella di domani ore 15 diventa una sfida decisiva in chiave appendice di campionato: il Campobasso con una vittoria sulla diretta concorrente tornerebbe a respirare profumo di quinto posto, il Titano allungando la striscia positiva in trasferta resterebbe comunque in scia.

E' un campionato che aspetta le titubanze e i ritardi di formazioni che avrebbero dovuto lottare per ben altri obiettivi e tra queste ci sono anche Campobasso e San Marino.

Medri, ha nuovamente perso il giocatore che fino ad oggi ha garantito continuità di rendimento sotto porta: Lorenzo Cinque domenica scorsa ha subito una ricaduta e non sarà disponibile per Campobasso. Per Medri dubbio Ceccarelli. Si va verso il 4-3-1-2 con Fall tra i pali; Mingucci, Di Maio, Miglietta e Tamagnini linea a 4. Pestrin davanti alla difesa, Gadda e uno tra Conti o il debuttante dal primo minuto Evangelisti classe 2000; Bugaro dietro Longobardi e uno tra Nappello e Guidi.

Medri opererà le scelte tenendo conto anche del turno infrasettimanale pre-pasquale. Si giocherà infatti giovedì 29 marzo ore 15 il match al San Marino Stadium con il Castelfidardo.



L.G