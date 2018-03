Serie D: torna alla vittoria il San Marino

La squadra di Filippo Medri espugna per 1 a 0 il campo del Campobasso. A decidere la sfida un gol di Bugaro al 17esimo della ripresa. Per i bianco-azzurri, che arrivavano da due sconfitte interne consecutive, si tratta della nona vittoria esterna in campionato