Ravenna, De Sena firma il poker: 1-0 al Gubbio, playoff vicini

Il quarto gol in tre partite dell'attaccante vale il quarto successo di fila per i romagnoli: un colpo salvezza che avvicina Antonioli alle zone nobili.

Con Palermo a dirigere la mediana è tutta un'altra storia per il Ravenna, che in barba a una primavera ancora assonnata è in piena fioritura: 1-0 sul Gubbio, 4° successo di fila – il 3° con questo risultato – e campionato giallorosso rivoltato come un calzino. Il fondo della classe ora è a -10, mentre i playoff, pura utopia fino a un mesetto fa, sono a 3 lunghezze. Manco a dirlo la decide De Sena, autore, nelle ultime tre, di tutti e quattro i gol romagnoli: punizione di Selleri, sponda di Capitanio e zampata a battere un rivedibile Volpe, per il 9° gol della sua stagione.



Per il resto poco, pochissimo Gubbio, 1 punto nelle ultime cinque e sempre più vicino alla coda: Santarcangelo e Fano adesso stanno a -2 e -3. Per la sua prima, Sandreani arretra Casiraghi in mediana e con Marchi ci mette prima Bazzoffia e poi Jallow. Ma rimpolpare l'attacco non basta, nonostante la tanta spinta le uniche mezze occasioni sono un tentativo da lontano per tempo: proprio Bazzoffia incrocia e manda a lato d'un soffio, mentre la punizione insidiosa di Pedrelli viene smanacciata via da Venturi.



Eppure nel finale Broso manca il ko su azione d'angolo, così, al 94°, il Gubbio sfiora il pari: cross ancora di Pedrelli, liscio di Lelj e palla sul secondo palo per Bergamini, Venturi gli esce alla disperata e lui va di campanile, alzando sopra la traversa le ultime speranze dei suoi.



RM