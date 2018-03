Serie C: 4 punti di penalizzazione al Vicenza

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione il Vicenza per violazione Covisoc. In questo modo il Vicenza scende a 27 punti in classifica alle spalle di Teramo e Gubbio, davanti a Santarcangelo e Fano. Intanto Karel Zeman è il nuovo allenatore del Santarcangelo, figlio di Zdeněk Zeman, torna in panchina dopo aver guidato nella scorsa stagione la Reggina.



