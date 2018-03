Uefa: Champions League dal 2018-2019 introdotto il quarto cambio possibile nei supplementari

Importanti novità arrivano dalla Uefa, a partire dalla prossima stagione in Champions League ed in Europa League. Tra queste il cambiamento più significativo sarà l'introduzione della quarta sostituzione che sarà ammessa dai turni a eliminazione in poi, solo per i tempi supplementari. Oltre alla quarta sostituzione la Uefa ha previsto un allargamento della rosa convocabile per le finali. Per la Champions League, l'Europa League e Supercoppa Uefa, 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite) potranno essere inseriti nella distinta di gara. Cambiano anche gli orari delle partite di Champions, che cominceranno non più alle 20.45 ma alle 21.00, e due partite al martedì e due al mercoledì cominceranno alle 18.55.