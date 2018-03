Rimini a un passo dalla C: 2-1 all'Imolese

I biancorossi dominano nettamente la seconda in classifica, stesa da Traini e dal gioiello di Guiebre: a 5 gare dal termine la promozione i punti di vantaggio sono 10, la promozione sembra ormai imminente.

Dal 5-2 incassato al Galli al 2-1 del Neri, il Rimini festeggia un girone esatto senza sconfitte e lo fa nel match che vale mezza promozione. Domata in scioltezza anche l'ultima inseguitrice rimasta, l'Imolese, che si dimostra distante in campo come in classifica. Ora i rossoblu sono a -10, il che, a 5 gare dalla fine, è quasi una sentenza.



Righetti scatta verso la C nonostante l'assenza di due colonne come Capellupo e Buonaventura, pareggiate da quelle di Belcastro e Crema. La decide una perla di un ispiratissimo Guiebre, ad aprire le danze invece è, all'8°, l'ariete di scorta: Arlotti riceve da Montanari, passa tra Valentini e Carraro e serve al centro Traini, talmente libero da avere il tempo per incespicarsi, prima di spedirla nel sacco. Secondo gol consecutivo per l'ex Folgore, sbloccatosi domenica a Mezzolara.



Ancora Rimini con la punizione di Simoncelli che Petti non impatta per un soffio, quindi il fattaccio: gran palla di Carraro per l'inserimento di Garattoni, il tackle di Brighi è sul pallone ma l'arbitro, nello stupore generale, indica il dischetto. La battuta di Titone è sommersa di fischi e il guizzo a intercettare di Scotti fa scattare il boato, così il Neri sta ancora esultando quando Checchi sbuca dal nulla e ribadisce in rete il pari.



Che però non basta per scuotere gli ospiti, spenti davanti, nulli in mediana e confusi e spauriti dietro. Come sulla verticale di Cicarevic per Traini: Rossi è nettamente in anticipo ma smanaccia malamente, cedendo a Boccadamo l'onere di mettere la sicura. Non può nulla nessuno invece al 38°, quando Guiebre si sente il mancino caldo e, tutto d'un tratto, cala l'asso: botta da fuori, palo e rimbalzo che vale il raddoppio, col burkinabé di Meldola a beccarsi l'ovazione della tribuna.



Ripresa subito frizzante: tiro-cross di Titone, la posizione di sparo è defilata ma Scotti è un po' sorpreso e alza in angolo. Sull'altro fronte Traini per Guiebre che sguscia tra Garattoni e Salvatori, Rossi se lo trova davanti ed è bravo a negargli la doppietta. Gadda perde Galanti – espulso mentre si riscalda – e manda in campo Franchini, unico dei suoi a salvarsi. È lui a imbeccare in area Ferretti, non troppo reattivo e chiuso dall'uscita di Scotti. Ed è sempre lui ad andar via a Guiebre e a premiare la sovrapposizione di Garattoni, palla in mezzo dove Pittarello ha nei piedi il secondo pari ma, a porta spalancata, non trova il tocco vincente.



Passato lo spavento il Rimini non rischia più: per i biancorossi sono girotondi e ovazioni sotto la curva, prologo di una festa-promozione che sembra ormai alle porte.



RM