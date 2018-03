Serie D: domina Rimini – Imolese, San Marino chiamato a sfatare il tabù casalingo

Saranno circa 200 i tifosi dell'Imolese che usciranno a Rimini Sud intorno alle 13 per poi recarsi al Romeo Neri per quella che è la partita che vale la stagione soprattutto per i rossoblu. Non ci sono calcoli da fare, la squadra di Gadda se in qualche modo vuole tenere vivo il campionato fino all'ultima giornata deve sbancare il Neri. Non ci sono altre alternative. Il Rimini gioca per 2 risultati su 3 anche un pareggio darebbe alla formazione di Righetti una certa tranquillità. 7 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine rappresentano una certificazione. La vittoria del Rimini ucciderebbe definitivamente il torneo con 5 turni di anticipo. Il Neri si veste a festa dunque per una sfida ribattezzata come una finale. Due defezioni per parte Buonaventura e Capellupo non sono schierabili da Righetti così come Gadda non può disporre di Belcastro e Crema entrambi squalificati. Nel girone F il San Marino ha ormai lo stesso problema dal 19 novembre quello di vincere in casa. Medri sta facendo i miracoli lontano dal San Marino Stadium in questo campionato bizzarro a dir poco dei Titani. Il San Marino nonostante le due sconfitte consecutive a Serravalle, grazie all'ennesima vittoria fuori questa volta espugnato un campo di grande tradizione come quello di Campobasso, si ritrova ad un solo punto dai play off. Quell'ultima posizione occupata proprio dall'avversario di di oggi pomeriggio: il Castefidardo.. Assenti Cinque, Ceccarelli e Mingucci, e lo stesso Medri che seguirà la sfida dalla tributa, in panchina il vice Christian Jidayi. Si gioca al San Marino Stadium inizio ore 15



L.G