Serie D Girone F : San Marino, I Play Off nell'uovo di pasqua

Il San Marino torna a vincere nel suo stadio dopo oltre 4 mesi e per la prima volta in questo campionato entra nella griglia play off. Con il Castefidardo decide una punizione di Napello

Filippo Medri osserverà i suoi dalla tribuna tornare a vincere nel proprio stadio dopo oltre 4 mesi. L'ultimo "urrà" dei biancoazzurri davanti al proprio pubblico era datato 19 novembre 2017, l'1- 0 con la Recanatese. Per Medri si tratta della prima vittoria nella sua gestione al San Marino Stadium.



Ma andiamo con ordine. Fall è costretto ad uscire con i tempi giusti su Calabrese. Longobardi muove bene per Bugaro, l'ex Vis Pesaro in mezzo, Andrea Gadda perde l'attimo sul più bello. Minuto 8. Si materializzano gli spettri della sfortuna quando Manolo Pestrin centra in pieno il palo. Il Titano non trova il goal in casa dal rocambolesco pareggio per 3 -3 con il Pineto. Di là si vede l'ex di turno, Pigini, con una conclusione costringe Fall a distendersi in angolo. Buon momento Castefidardo, diagonale Pedalino, manca sempre qualcosa. Poco dopo tocca a Calabrese lanciare il segnale, ma resta tale. Poco dopo la mezz'ora, Umberto Napello controllo volante che si commenta da solo, poi davanti a Selvaggio non calibra bene, sarebbe stato un goal spot per il calcio per tutte le categorie. E' evidente che il fantasista è in partita. Fallo su Longobardi, l'arbitro concede il calcio di punizione, che Napello scarica sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa il San Marino gestisce bene, in contropiede potrebbe anche mettersi al riparo da qualsiasi pericolo ma il raddoppio non arriva, ma non arriva nemmeno una reazione consistente del Castelfidardo che da stasera risulta alle spalle dei Titani.



L.G