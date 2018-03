Calcio, addio a Mondonico: domani i funerali a Rivolta d'Adda

Serie B: ok Empoli e Frosinone.

Si terranno domani nella sua Rivolta d'Adda in provincia di Cremona i funerali di Emiliano Mondonico, il tecnico che fece grandi Torino e Atalanta morto a 71 anni dopo una lunga malattia. Intanto nella 33ma giornata, in serie B l'Empoli batte 2-0 la Salernitana, con Frosinone e Palermo che rispondono superando 2-1 rispettivamente Venezia ed Entella; oggi Perugia-Cremonese e Novara-Cesena. Domani la 31ma di Serie A, con Juve-Milan e Sassuolo-Napoli.

