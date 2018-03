Girone F: Matelica rallenta, Vis Pesaro a -2

La capolista si fa rallentare dal Francavilla e i biancorossi ne approfittano battendo la Sangiustese.

In un colpo solo il San Marino sfata il tabù dello Stadium e sbarca nei playoff, il tutto grazie a Nappello. È una sua punizione-perla a valere 1-0 e sorpasso sul Castelfidardo, che cede ai biancazzurri l'ultima casella buona per la post season.



Davanti invece s'infiamma la lotta per la C, perché la Vis Pesaro batte 2-0 la Sangiustese – reti di Bellini e Olcese – e va a -2 dal Matelica, fermato sul 2-2 dal Francavilla. Eppure la capolista era andata sul doppio vantaggio, lanciata da un'altra punizione magistrale – qui l'autore è Lo Sicco – e dal rigore di D'Appolonia, sgambettato in area da Molenda. La rimonta comincia con Fofana, che combina in verticale con Banegas, sfonda per vie centrali e, davanti a Demalija, non sbaglia. Difesa di casa male anche sulla punizione di Palumbo: Milizia sbuca sul secondo palo e impatta col piatto, così il Matelica, per la terza volta in quattro partite, torna a casa senza i tre punti.



Scendendo di nuovo alla zona playoff, l'Avezzano consolida il terzo posto battendo 1-0 il Campobasso: la decide Di Curzio, entrato da 20” e puntuale ,sottoporta, sull'assist di Pellecchia.



Bene anche la Vastese, vincente 3-1 sul Fabriano. Fiore raccoglie la respinta di Spitoni su Tedesco e sigla il vantaggio, sfumato col rigore di Zuppardo. Poi angolo di Pizzutelli e capolavoro di De Feo, la cui acrobazia spalle alla porta vale il biglietto. Forò lascia in 10 il Fabriano e Leonetti cala la mannaia, correggendo in porta il colpo a salve di Tedesco.



Rallenta L'Aquila, stesa 2-1 dalla Recanatese e dalla doppietta di petto di Pera, con Farroni e la sua difesa che, in entrambe le reti, hanno più di una colpa. Vano il momentaneo pari di Boldrini, arrivato con uno scavetto di rigore.



2-1 anche del Pineto sull'Agnonese, passata per prima col tocco di Cassese su azione d'angolo. A ribaltarla sono Di Rocco ed Esposito, entrambi pescati davanti alla porta dai cross di Fiumara. Nei bassifondi, San Nicolò e Jesina si confermano coppia da playout grazie agli 0-0 con Monticelli e Nerostellati, sempre più lontani e, insieme al Fabriano, sempre più vicini all'Eccellenza.



