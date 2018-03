Fano - Albinoleffe 2-0

Il Fano batte l'Albinoleffe e con questo risultato i marchigiani sentono profumo di salvezza diretta

Doveroso e voluto il saluto dell'Albinoleffe ad uno dei suoi grandi allenatori. “Mondo sempre con noi” recita uno striscione dedicato ad Emiliano Mondonico. Giornata campale per il Fano che vuole a tutti i costi lasciare l'ultima posizione in classifica e l'inizio è un impronta decisa verso l'obiettivo. Fautario scuola Inter, si inventa un destro meraviglia che va a spegnersi all'incrocio dei pali, perla di saggezza dell'ex Como e Modena che parte dalla riga di fondo campo, si accentra e lascia partire una conclusione spettacolo. Insistono i granata, ed insiste soprattutto Fautario autore di una partita memorabile, servizio per Fioretti, palla in curva. L'Albino non ci sta con la testa, in particolare uno dei suoi uomini migliori, Sbaffo si va espellere ingenuamente per proteste. Poco dopo la mezz'ora la Celeste è in 10. Attacco Albinoleffe non pervenuto, Fano in controllo, la squadra di Brevi ha dominio totale ma palle goal vere e proprie non se ne vedono. Coser impegnato raramente. Per mettere al sicuro un risultato importantissimo per il Fano ci vuole un secondo goal straordinario, in questo caso l'opera è di Rolfini appena entrato: l'attaccante evita tutta la difesa bergamasca poi chiude con il sinistro incrociato. Altro gran pezzo di bravura che certifica una vittoria mai in discussione ma soprattutto determinante per la classifica. A Fano, Fano – Albinoleffe 2-0

L.G