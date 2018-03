Serie C Girone B 33^ Giornata: turno decisivo perla lotta alla salvezza

33esima che si concluderà lunedi ore 15 con Reggiana – Sud Tirol. Questo pomeriggio il via ad un turno che potrebbe rompere gli equilibri soprattutto nella parte bassa della classifica. Alle 14.30 tre sfide. Fano – Albinoleffe; Gubbio – Teramo e Renate – Mestre. Sono le prime due citate ad essere scontri che hanno una grande valenza, ossia sono in palio punti preziosissimi per rilanciare chance non solo di play out ma anche di salvezza diretta. Il Fano ospita un Albinoleffe tranquilla ma che ha ancora possibilità di Play Off. Le motivazioni sono maggiori per la squadra di Oscar Brevi che viene da quattro risultati utile consecutivi, 3 pareggi e una vittoria, e battendo l'Albino potrebbe lasciare per la prima volta, proprio a Pasqua, l'ultima posizione in classifica. Gubbio-Teramo è invece un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Gli umbri sono in questo momento, la squadra più in difficoltà del girone, con un solo punto nelle ultime 5 e il cambio in panchina che non ha portato scossoni. Il Teramo che ha 3 punti non può permettersi il lusso di uscire dal Barbetti senza punti. Renate – Mestre è sfida play off tra due belle realtà di questo girone. Le altre 4 sfide tutte alle 16.30. FeralpiSalò – Bassano, Padova – Pordenone, Sambenedettese – Ravenna e Vicenza – Santarcangelo. Tutti gli occhi sono rivolti a quest'ultima con il Vicenza penalizzato di 4 punti e in piena bagarre salvezza, e sopratutto la curiosità di vedere il figlio di Zdenek, Karel Zeman debuttare sulla panchina gialloblu. Vicenza 27 punti Santarcangelo 26. E' un match ad altissima tensione, un passo falso e i vari risultati degli altri campi, potrebbe costringere una delle due ad occupare stasera l'ultimo posto in classifica. Ricordiamo che in questo girone ci sarà un unica retrocessione e si deciderà nel play out che si disputerà tra la penultima e l'ultima in classifica generale



L.G